Sexe, ado et vidéo : vengeance ou chantage intime

S'envoyer des photos de leurs corps dénudés est un phénomène courant chez les adolescents. Mais ces "nudes" font l'objet de chantage ou de vengeance sur les réseaux sociaux. Et ces dérives peuvent conduire certaines victimes au suicide. Un enfer vécu par de plus en plus d'ados depuis l'explosion des réseaux sociaux. Tout motif confondu, le cyberharcèlement concerne en moyenne trois élèves par classe.

Après des mois de relation et une rupture douloureuse, des ex-petits copains publient des images ou vidéos de leurs jeunes petites filles à caractère sexuel sur les réseaux sociaux. On appelle cela du "revenge porn". Mais même si ce délit risque au maximum une peine de deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende, bien souvent, les harceleurs restent impunis. Entre les escrocs qui utilisent ces contenus pour exercer des chantages et les ex contrariés qui se vengent en les diffusant sur les réseaux sociaux, les situations de harcèlement se multiplient. Découvrez dans ce document choc le témoignage de certaines adolescentes victimes de ces dérives.