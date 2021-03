Sidaction : trois jours de mobilisation !

La crise sanitaire a causé une chute de dépistage du VIH et un risque de reprise de l’épidémie. De quoi inquiéter ces deux grands ambassadeurs du Sidaction. Notre équipe les a rencontrés il y a quelques mois, plus concernés que jamais par la lutte contre le Sida. “Oui, c’est le combat de ma vie. J’ai commencé il y a 36 ans maintenant”, affirme Line Renaud. La recherche a avancé, bien sûr. Mais, il faut continuer. “Cette année, il y a eu dans le monde 1,7 millions de contaminés”, précise la vice-présidente de Sidaction.

“On meurt encore et toujours du Sida. C’est toujours là. Et vu les fragilités en plus, les nouvelles fragilités de maintenant, je crois qu’il faut d’autant plus faire attention”, évoque Jean-Paul Gaultier, ambassadeur du Sidaction. Il faut donc mobiliser. Cela tombe bien, le Sidaction sert à cela.