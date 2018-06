Simone Veil au Panthéon : cinq choses insolites que vous ne saviez (peut-être) pas sur le temple de la République

En matière de reconnaissance, la patrie ne fait pas dans la diversité. Pour la parité, on est proche du zéro pointé : les arrivées de Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz avaient doubler d'un seul coup le nombre de femmes. Même chose pour la diversité ethnique : seuls l'homme politique guyanais Félix Éboué et l'écrivain métis Alexandre Dumas la représentent. Et si le Panthéon fait la part belle aux militaires (du premier empire surtout) et aux hommes politiques, il ne compte qu'un seul peintre : Joseph-Marie Vien, pourtant moins connu que son élève David.