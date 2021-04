Sites, agences... comment les plus de 50 ans s'y prennent-ils pour rencontrer l'amour ?

Corinne et Thierry pensaient que la chance les avait abandonnés jusqu'à ce jour de juillet dernier et leur rencontre. "Depuis qu'on se connaît, on fait tout à deux et de façon naturelle. En fait, c'est fluide. On arrive des fois à penser à la même chose", expliquent-ils. Pourtant, après une vie bien remplie et la cinquantaine passée, pas facile de s'imaginer revivre une histoire d'amour.