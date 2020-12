Ski : Macron veut dissuader ceux qui voudraient profiter des pistes à l’étranger

Pas de ski en France à Noël, pas question non plus que cela se passe à l'étranger pour le président. "Nous aurons des mesures de contrôle pour ne pas créer une situation de déséquilibre avec des stations en France", a annoncé Emmanuel Macron. Alors, de quel type de mesure parle-t-on ?

Le gouvernement étudie la possibilité de mettre en place un isolement obligatoire de sept jours des Français à leur retour des stations étrangères. Une idée déjà adoptée par l'Allemagne, mais dont beaucoup doutent de la mise en pratique sur le terrain. Si la France, l'Italie et l'Allemagne ont annoncé ne pas rouvrir leur remontée mécanique pour les fêtes, en Suisse, en Autriche et au Liechtenstein, les pistes seront accessibles. C'est déjà le cas à Verbier par exemple où les stations accueillent des skieurs tous les week-ends. En Andorre et en Espagne, on s'interroge, avec peut-être un accès limité aux seuls ressortissants. Une Europe en ordre dispersée. Les stations françaises restent quant à elle dans le flou sur la date de leur réouverture. La prochaine réunion sur la question est prévue en fin de semaine prochaine.