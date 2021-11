Smartphone, écouteurs... faites-vous partie du tiers des piétons ayant un comportement à risque ?

ENQUÊTE - Plus d'un tiers des piétons a un comportement à risque en traversant la chaussée, selon une étude Opinion Way réalisée pour la société d'assurances MMA. Le téléphone et les écouteurs dans les oreilles y sont pour beaucoup.

La mortalité routière n'est pas l'apanage des automobilistes. Ainsi, en 2020, 391 piétons ont été tués sur les routes de France. La faute à des comportements de plus en plus imprudents, comme le révèle une étude Opinion Way réalisée pour l'assureur MMA dans cinq grandes villes de France (Lille, Nantes, Lyon, Montpellier et Paris).

En moyenne, 35% des piétons présentent au moins un comportement à risque. Cette proportion grimpe à près de 40% à Lille et Paris. Parmi les comportements épinglés par cette étude, 61% des piétons traversent au feu rouge piéton, 30% en dehors des passages protégés, 29% en utilisant leur téléphone, 14% avec un casque audio ou des écouteurs, et 4% sans avoir vérifié au préalable l’arrivée d’un véhicule. L'enquête montre par ailleurs que le piéton dangereux est plutôt masculin (58%) et surtout très jeune (55% ont moins de 30 ans), avec des comportements à risque davantage concentrés en fin de journée (50% entre 16h et 18h). Enfin, ce sont les villes de Paris et de Lyon qui enregistrent le plus de mauvais comportements (38%) notamment en raison de la multiplication des modes de transport qui sont autant de sources de danger.

Redoubler de vigilance

Et vous, êtes-vous un mauvais piéton ? Le JT de 13H est allé poser la question à plusieurs passants à Caen. Et certains avouent ne pas être très rigoureux : "Je ne fais pas très attention", lance aussitôt l'un d'eux dans la vidéo en tête de cet article. "Comme je suis un peu pressée, j'ai traversé au rouge", reconnaît de son côté une jeune fille ; "La majorité du temps, je baisse la musique, mais évidemment il y a un sens en moins, ça rend les déplacements un peu plus dangereux", confirme encore un autre riverain. Conscients des risques, ils sont malgré tout nombreux à respecter la signalisation. "Je ne prends en général pas le risque de me faire écraser, pour rien au monde. Je préfère être en retard et arriver en vie", assure une passante. "Je ne mets jamais d'écouteurs, car si on nous klaxonne, on n'entend pas", explique une autre.

Il faut dire qu'être piéton n'est plus aussi simple qu'avant. Avec les trams, les trottinettes et les vélos en plus des voitures, il faut redoubler de vigilance. "Je fais tout à pied et je pense que c'est même presque à nous de faire plus attention parce qu'on n'est pas respecté, nous les piétons", admet une retraitée. En agglomération, le piéton est la première victime de la route. Et la moitié des décès concerne des personnes âgées de 65 ans ou plus.

