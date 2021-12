SNCF : le grand départ pour réveillonner en famille

Malgré la flambée de l'épidémie, les voyageurs sont plutôt sereins. C'est le cas de cette mère et sa fille qui partent à Lyon pour Noël. Ce week-end, un train sur trois affiche complet comme ce TGV. Malgré cela, rares sont les voyageurs inquiets pour la promiscuité dans les wagons : "On n'est pas très stressés et on va en profiter au maximum". Cette sérénité s'explique peut-être aussi par le port du masque bien respecté dans les trains, sauf exception. Pour d'autres par contre, cette foule de Noël reste une angoisse.