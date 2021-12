SNCF : pourquoi cette grève en plein début des vacances ?

Les syndicats avaient déjà appelé à la grève la veille des vacances de la Toussaint, fin octobre. Début novembre, la direction leur avait proposé une "prime pouvoir d'achat" allant jusqu'à 600 euros et une revalorisation des bas salaires. Pour les syndicats cependant, ce n'est pas suffisant, en particulier avec la crise sanitaire.

"Je ne dis pas qu'il y a zéro de chez zéro. Ils nous ont donné deux, trois petites 'primettes' à droite à gauche pour compenser quoi ? Tous les collègues qui se sont fait cracher dessus pendant 2 ans, parce que c'est ça la réalité. Aujourd'hui, on a assuré nos missions de service public de façon exemplaire, comme peu de pays l'ont fait", explique Fabien Villedieu, délégué syndical Sud-Rail.

Suite à cette menace de grève, les négociations entre la SNCF et les syndicats ont repris. Le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, et le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, ont dit mercredi espérer arriver rapidement à un compromis qui permettrait d'éviter le mouvement social. "Il y aura des trains pour partir en vacances. Le sujet, c'est de savoir combien", a tenté de rassurer le ministre. Il a cependant estimé que ce serait "plus d'un train sur deux, et en tout cas pas un train sur cinq".