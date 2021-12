SNCF : pourquoi il faut plus de 24 heures pour relancer le réseau

Selon Amar Chaabi, directeur des TGV - Paris gare de Lyon, "ça fait plus de 200 conducteurs et ça peut faire 400 à 600 chefs de bord sur l'ensemble de l'axe TGV sud-est". Mais impossible dans le temps imparti. D'autant qu'en plus des conducteurs et les contrôleurs, il faut des agents d'escale, des techniciens de maintenance, des aiguilleurs.