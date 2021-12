Trains régionaux : la galère tous les jours pour les usagers de la SNCF

FAILLES - La région des Hauts-de-France a récemment annoncé la suspension des paiements à la SNCF en raison d’un service jugé de trop mauvaise qualité. Une décision ponctuelle forte qui en dit long sur un problème bien plus large.

Un train en retard, un autre supprimé : pour les voyageurs, c’est devenu le quotidien. En France, les problèmes liés aux trains sont aussi nombreux que fréquents. Souvent touchés de plein fouet, de nombreux Français se désespèrent de cette situation qui ne cesse de se dégrader. "Tous les jours, c’est le bordel. Donc on est obligés de s’arranger avec les employeurs, quand ils sont d’accord, pour partir plus tôt du travail", souligne un usager, au micro de TF1 dans la vidéo en tête d'article. "Je suis obligée de prendre ma voiture de temps en temps. Du coup, je cumule l’abonnement de train, que je paye tous les mois, et, de temps en temps, l’essence", souffle, de son côté, une jeune femme.

Toute l'info sur Le 20h

Pour justifier ces manquements, la SNCF évoque un matériel vieillissant et un manque de personnel. Plus surprenant, elle pointe d’autres causes, d’origines naturelles. "La végétation a été particulièrement luxuriante cette année", souligne notamment le patron de la société, Jean-Pierre Farandou. "Quand un train tape un gibier, ça abîme le train", ajoute-t-il.

"Ça fait partie du boulot de la SNCF de s'organiser"

Des explications un peu trop légères aux yeux des associations de consommateurs. "Il y a des feuilles en automne, de la neige en hiver, ce n’est pas nouveau. Ça fait partie du boulot de la SNCF de s’organiser pour assurer le service, même avec les feuilles", s'insurge Gilles Laurent, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut). Dans les Hauts-de-France, région championne des perturbations, les autorités ont, en tout cas, haussé le ton. Le conseil régional a ainsi annoncé mercredi suspendre les paiements dus à la SNCF en raison des dysfonctionnements, retards et suppressions de trains sur le réseau TER, qui n'ont pas connu d'amélioration malgré un plan de redressement lancé en octobre dernier. Rien qu’au cours de ce mois, plus de 3000 trains ont été retardés. Il y a aussi eu plus de 1800 TER annulés, un record depuis au moins quatre ans. "Le redressement de la production des TER en Hauts-de-France est une des priorités nationales de SNCF Voyageurs", a de son côté assuré la société. Les deux parties doivent se retrouver autour d’une table ce vendredi à Lille pour tenter de trouver un nouvel accord.

Dans son bilan à mi-2021, rendu public fin octobre, l'Autorité de la qualité de service dans les transports notait "de fortes disparités géographiques" quant aux retards des TER français, la meilleure performance étant atteinte par la région Bretagne avec 3,2% et la plus mauvaise réalisée par les Hauts-de-France, avec 9,1%.

M.G | TF1 | Reportage V. LAMHAUT, T. CHARTIER, A. VIERA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.