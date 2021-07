SNCF : un éboulement provoque l'interruption du trafic

Certains ont vite sorti de quoi tuer le temps, des cartes par exemple. "On a prévu de passer un peu de temps-là vu qu'ils annoncent qu'on part dans 2h. Donc, on prend notre mal en patience", s'exprime un jeune homme. Et cette annonce en gare explique qu'un incident perturbe le trafic et recommande aux voyageurs de reporter leur voyage.

"On a besoin de rentrer à la maison, on a des choses de prévu derrière et on part demain. Donc il faut absolument qu'on rentre", réagit une jeune femme. "Moi, je suis un peu inquiète parce que j'aimerais rentrer, je pars demain matin à 8h. Donc, il faudra absolument que je rentre et pas trop tard. Mais malheureusement, il faut attendre", déclare une autre. En tout, 70 TGV seraient concernés.