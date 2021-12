SNCF : un vendredi noir malgré la levée de la grève

Un TGV sur deux reste donc annulé vers Lyon, Marseille ou encore Nice. Pour les 50 000 voyageurs concernés, il faut trouver plus vite un plan B comme le covoiturage par exemple. Ceux qui avaient choisi un départ samedi et dimanche sont en revanche rassurés. Selon la SNCF, le trafic devrait être quasi normal. Les syndicats ont finalement accepté la dernière proposition de la direction : des primes pour les Cheminots de l'axe TGV Sud-est. Le trafic des autres TGV vers le Nord, l'Est et l'Atlantique ne sera pas perturbé durant tous les week-ends.