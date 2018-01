VIDÉO - Des trains plus fréquentés en 2017, mais davantage en retard : "C'est pire que jamais !"

"La demande de mobilité croît, ce n’était pas arrivé depuis la crise de 2008 (bancaire et financière, ndlr) où il y a eu une période de décroissance", constate le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, Bruno Gazeau. "Il y a toutes les chances que ça se poursuive. Il faut que la SNCF se mette à répondre à la demande. Partir à l’heure, c’est la responsabilité première de la SNCF. Ça ne dépend que d’elle", affirme-t-il. Et de ce côté-là il y a du travail : "C’est catastrophique, on hurle en permanence contre ça".





De son côté, le porte-parole de la Fédération des usagers des transports et des services publics, Jean-Claude Delarue, tire à boulets rouges. "Tous les jours, il y a des pannes, des retards. Ce n’est un hasard si lors de la réunion (entre les patrons de la SNCF et la ministre des Transports, ndlr) il a été décidé de lancer un audit dans les grandes gares. Autant le TGV fonctionne plus ou moins bien (...), autant les trains des usagers du quotidien, c’est pire que jamais. On a donné une priorité excessive au TGV", déplore-t-il.