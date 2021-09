SNCF : y a-t-il une seconde vie pour les vieux TGV ?

Pour qu'une rame vive jusqu'à 40 ans, l'électronique et la mécanique subissent des contrôles systématiques. Tous les dix trajets par exemple, il faut vérifier les archets, en contact avec les caténaires et les essieux qui supportent les roues. La table de roulement doit être corrigée si elle comporte des petits défauts. Cette partie peut provoquer un inconfort et un risque ferroviaire. En cas d'usure trop importante, le centre réparateur retire la roue et l'envoie à l'usine de fonderie. Cette dernière va ensuite recréer d'autres roues.