SNSM : les sauveteurs en mer de retour à leur poste

La saison estivale a commencé. Les postes de secours ont rouvert ce week-end sur les plages de Palavas-les-Flots. Ici, trois sauveteurs assurent la sécurité des baigneurs au large. Tout le matériel est prêt : planche, jumelle et jet ski. Les vacanciers sont rassurés : "On sait que si jamais il se passait quoi que ce soit, on pourrait être surveillé et on est plus serein pour aller dans l'eau".