Soignants dans les Ehpad : faut-il les obliger à se vacciner ?

Asmâa Benhare est animatrice à la résidence de l'Abbaye Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) depuis deux ans. Pendant plusieurs mois, elle a hésité à se faire vacciner. Elle a récemment changé d'avis et reçu sa première dose la semaine dernière. "C'est surtout après le vaccin que j'appréhendais. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce vaccin. On n'est pas beaucoup informé sur ça. Et après réflexion, je me suis dit, en fait, il faut le faire pour les résidents", explique-t-elle.