VIDÉO - Soldat tué au Mali : l'hommage national tout en sobriété rendu à Maxime Blasco aux Invalides

Comme de tradition, le cortège funéraire a emprunté le pont Alexandre III à Paris, pour un dernier hommage populaire, précédé d'une escorte de gendarmerie, alors que les militaires sur les côtés étaient au garde à vous et que d'autres, dans la foule, applaudissaient. Peu de temps après, le cercueil de Maxime Blasco a fait son entrée dans la cour d'honneur. Les insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur lui ont été remis, à titre posthume, par le chef de l'État, avant que retentissent la Sonnerie aux morts et de La Marseillaise. La sortie de la dépouille du soldat français, âgé de 34 ans, s'est faite sur une marche funèbre.

Maxime Blasco a été tué, vendredi 24 septembre, au cours d'une "opération de reconnaissance et de harcèlement" conduite par la force anti-djihadiste Barkhane dans la région de Gossi, à proximité de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Plusieurs fois décoré, le soldat, âgé de 34 ans, avait reçu en juin la médaille militaire "pour la valeur exceptionnelle de ses services". "C'était quelqu'un qui avait un parcours opérationnel exceptionnel", a décrit le colonel Pascal Ianni, porte-parole des Armées.

Sa mort intervient à l'heure d'une réarticulation et d'une réduction du dispositif militaire français au Sahel, dans un contexte très tendu entre Paris et Bamako. La junte au pouvoir à Bamako envisage de conclure un contrat avec la sulfureuse société paramilitaire russe Wagner . Mais un déploiement de ces mercenaires serait "incompatible" avec le maintien au Mali des troupes françaises, a averti Paris.

La France prévoit de quitter les bases les plus au nord du Mali (Kidal, Tombouctou et Tessalit), tout en maintenant sa présence à Gao, Gossi et Ménaka. Les effectifs français au Sahel seront réduits d'ici 2023 à 2500 à 3000 hommes, contre plus de 5000 aujourd'hui.