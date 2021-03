Solidarité : un libraire sauvé par un de ses clients

Mais, au final, Hubert Bouccara n'a plus que cinq euros par jour pour manger. En un an, des gilets jaunes au virus, Hubert Bouccara a tout perdu. "On nous a empêché de travailler. On n'a pas le droit de faire ça aux gens. Moi, si je ne travaille pas, je fais comment pour me nourrir et payer mes frais", s'est-il confié.