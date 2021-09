"Sommet démographique" : face à la peur identitaire, que disent réellement les chiffres ?

Deux têtes d'affiche en invités d'honneur. Invités par le Premier ministre hongrois, Marion Maréchal-Le Pen et Éric Zemmour ont assisté ce vendredi à Budapest à un sommet consacré officiellement à la démographie. Mais rapidement à la tribune, le dirigeant souverainiste Viktor Orban développe ses sujets de prédilection et dit craindre notamment à un effondrement de l'Europe à cause de l'immigration musulmane.

Lui emboitant le pas, Marion Maréchal-Le Pen prend ensuite la parole et évoque la France. "Certaines projections indiquent que les Français d'origine française, si je puis dire, seront minoritaires en France en 2060, c'est-à-dire dans 40 ans", dit-elle. C'est la théorie complotiste dite du grand remplacement (de la population européenne par une population immigrée, ndlr) et elle fait beaucoup débat.

Pour comprendre, le JT de TF1 a compulsé les chiffres officiels à ce sujet en regardant d'abord le nombre d'immigrés en France depuis plus de 50 ans. En 1968, le pays compte officiellement 3,2 millions d'immigrés, selon les chiffres de l'INSEE. En 2020, c'est 6,8 millions, ils ont donc doublé.

Mais d'où viennent ces immigrés ? Si l'on distingue trois grandes régions : l'Europe, l'Afrique et l'Asie, les chiffres sont très parlants. Au début, les immigrés viennent très majoritairement d'Espagne, d'Italie et du Portugal. Ensuite, on voit l'évolution en faveur des pays du Maghreb, mais pas seulement ; les autres pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie progressent aussi. Ce qui donne en 2020, rappelle l'Insee, une immigration très diversifiée et pas seulement en provenance du Maghreb.