Sophie Marceau et Brigitte Bardot, des actrices engagées pour la cause animale

Si un projet de loi sur l'agriculture et l'élevage sera discuté à l'Assemblée nationale le mardi 22 mai, l'association L214 a décidé de prendre les devants pour conscientiser les députés. Elle vient de publier une vidéo choc dénonçant les conditions d'élevage de poules pondeuses dans les Côtes-d’Armor. L'actrice Sophie Marceau a joint la cause et s'adresse directement aux députés dans la vidéo. De son côté, Brigitte Bardot, appuyée par l'humoriste Rémi Gaillard, s'attaque aux pratiques dans les abattoirs. Ils demandent l'installation obligatoire de la vidéosurveillance dans ces endroits, comme l'avait promis Emmanuel Macron.