Sous-marins australiens : l’amertume des sous-traitants français

Pour les syndicats, cette rupture de contrat aura des conséquences notamment sur la création d'emplois. Des embauches en moins et des rentrées d'argent qui disparaissent. Le directeur le reconnaît. Ce contrat devait rapporter entre 8 et 10 millions d'euros par an. Un manque à gagner important mais il préfère en sourire. L'entreprise va pouvoir trouver d'autres marchés. "J'ai utilisé une image de football, quand on perd un match, ça garde un goût amer, mais l'équipe reste. Il y aura toujours d'autres matchs à gagner", rassure Brahim Ammar.