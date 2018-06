VIDÉO - Spectacle de fin d'année : parents, votre présence est fortement recommandée

Mais ce n’est évidemment pas un spectacle juste pour les parents. C’est aussi pour les enfants et leurs camarades. C’est une façon de trouver sa place personnelle mais aussi par rapport aux autres camarades. Le rapport dominant-dominé peut changer sur scène. Enfant, on se rend compte qu'il y a une interaction de rôles entre les uns et les autres. On est un groupe et c’est une expérience qui restera gravé à tout jamais. Une expérience à ne pas rater.