Stations-service : comment sauver les pompes à essence rurales ?

Chaque année, plus d'une centaine de stations-service disparaissent. 60% des ventes de carburant sont réalisées par la grande distribution. Les petites structures ne font plus le poids. À Salles-Curan, dans le département de l'Aveyron, pour assurer sa survie, le pompiste est aussi garagiste. Il a investi 40 000 euros dans un distributeur en libre-service, 24 heures sur 24.

"On a doublé notre chiffre d'affaires en mettant l'automate. Personne n'y croyait. Et on l'a fait, ça a bien fonctionné. On vend beaucoup de carburant la nuit, et il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de venir faire le plein chez nous parce qu'ils savent que c'est en permanence ouvert", confie Jacques Vaysse, dirigeant associé du garage "Pareloup Automobiles".