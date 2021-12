VIDÉO - Statue de Napoléon devant la mairie de Rouen : les habitants ont tranché

"Nous suivrons les avis exprimés par les Rouennaises et les Rouennais, tant sur l’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville et sa renaturation, la représentation des femmes dans l’espace public que sur la statue de Napoléon, son retour sur la place ainsi que des aménagements temporaires le temps de sa restauration", a réagi le maire (PS) de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, cité dans le communiqué."Il s’agit de la plus haute participation jamais enregistrée dans l’histoire de la démocratie participative à Rouen", se félicite la mairie selon France 3 .

La polémique a débordé des frontières de la ville. Dans un tweet, le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti et futur candidat à l'investiture LR à la présidentielle, avait même accusé à tort "le wokisme et la déconstruction de notre identité en action", alors que le monument avait été retiré pour effectuer une restauration. Le candidat d'extrême-droite Eric Zemmour a aussi diffusé les images de la restauration de la statue dans son clip de campagne, cherchant à dénoncer son "déboulonnage".

Le 2 juillet 2020, le déboulonnage de cette statue avait suscité une vague d'indignation, sur les réseaux sociaux notamment. À cause d'une fissure sur l'une des pattes du cheval, elle avait été ôtée de son socle pour être amenée en rénovation. À Rouen, le syndicat étudiant de droite UNI avait lancé une manifestation, une pétition en ligne a circulé et la presse de droite a publié des articles indignés, relève Le Monde .

Avec cette concertation publique, le fin mot de l'histoire est finalement connu. Selon ses résultats de ce vote, qui comprenait plus largement une trentaine de questions sur tout le réaménagement de la place de l'Hôtel de Ville de Rouen, 68% des 4.080 participants sont favorables au retour de la statue de Napoléon place de la mairie. Par ailleurs "38,6% sont favorables au retour de Napoléon avec une place faite à l’expression féminine sur l’espace public", ajoute la municipalité. Baptisée "Et si on statuait", cette votation avait été ouverte en octobre.

Les votants se sont par ailleurs montré favorables à davantage de place laissée aux femmes dans le patrimoine rouennais : à cette question, 65,6% ont dit souhaiter qu'une meilleure place soit faite aux femmes dans la dénomination des rues, places et jardins, et 67,10% par des plaques rendant hommage à des femmes. "À part Jeanne d'Arc, sur la place du marché, on manque de figures féminines, ce serait en effet une bonne idée d'en rajouter", glisse un Rouennais.

"Plus de deux tiers des votants nous demandent plus de place pour les représentations féminines dans l'espace public, et c'est vrai qu'il y a un gros déséquilibre : à Rouen, on compte seulement 41 rues avec un nom propre féminin sur 1000", commente le maire de la ville dans le reportage du 13H de TF1. Le chiffre vaut aussi au niveau national : en France, 96% des noms de rues sont masculins.