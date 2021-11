Strasbourg : plus de foie gras lors des réceptions officielles organisées par la mairie

"Depuis ma prise de fonction en qualité de Maire, j'ai pris la décision de ne plus servir cette spécialité gastronomique lors des événements officiels organisés par la ville de Strasbourg", écrit Jeanne Barseghian dans un courrier daté du 16 novembre et adressé à l'association de défense de la cause animale Peta France, que l'AFP a pu consulter.

Cette volonté de plus avoir recours au foie gras à la mairie de Strasbourg n'est pas anodin pour cette ville. Et pour cause, comme le rappelle Jeanne Barseghian dans son courrier, "le pâté de foie gras" est un produit historique de Strasbourg puisqu'il y aurait été inventé vers 1780 "par Jean-Pierre Clause, cuisinier du maréchal des Contades ".

Auprès de France Bleu, Nicolas Lechner, le président de l'association des producteurs de foie gras d'Alsace, a rappelé que chaque producteur veiller à respecter le bien être animal. "C'est dommage de mettre tout le monde dans le même sac, précise-t-il. On a peut-être 100.000 ou 120.000 canards en Alsace. Dans le Sud-Ouest, un éleveur peut avoir de 600.000 à un million d'animaux", a-t-il précisé. Et d'ajouter : "On laisse sortir nos canards quand on peut et qu'il n'y a pas de grippe aviaire. On leur donne du maïs, du blé de notre production. Notre circuit est bouclé du petit caneton à l'assiette, on peut tracer tout ce qu'on fait. Qualitativement, on fait très attention à ce produit qui nous est cher."