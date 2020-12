Supprimer les aides municipales pour "les familles de délinquants", comme à Valence, est-ce efficace ?

Pendant les vacances de la Toussaint, dans un quartier sensible de Valence, dans la Drôme, des violences urbaines avaient éclaté dix soirs de suite, avec notamment des tirs de mortiers sur la police, les pompiers et des bus. Au total, une trentaine de jeunes ont été identifiés pour des actes de délinquance alors que sept personnes ont été interpellées après ces violences. Un mois et demi plus tard, la mairie veut sanctionner les familles de ces fauteurs de troubles en leur supprimant les aides sociales.

Lundi soir, le maire LR de Valence, Nicolas Daragon a ainsi fait voter en conseil municipal la suppression de certaines aides de la mairie pour "les familles de délinquants". Avec cette mesure, la mairie espère mettre fin aux incivilités dans plusieurs quartiers sensibles où, régulièrement, les transports en commun sont pris pour cibles. "Concrètement, les enfants qui auront été condamnés, rappelés à l’ordre ou qui auront refusé les mesures éducatives que nous proposons, nous convoquerons les familles une dernière fois pour les mettre en demeure. Et si cela ne fonctionne pas, on suspendra les aides", explique-t-il à TF1.

Du côté de l’opposition, on dénonce une punition trop collective et démesurée. "Quand on regarde les textes de loi, on peut avoir un rappel à l’ordre pour avoir jeté une canette de soda ou un mégot par terre. Quand il y a vraiment des délits, cela relève du pénal et ce n’est pas de la responsabilité de la commune, mais de la police", dénonce le conseiller municipal (LFI) Jimmy Levacher. Cette mesure rappelle celle prise en 2018 à Rillieux-la-Pape, dans la métropole de Lyon, où trois familles ont vu leurs aides municipales suspendues pour un an.