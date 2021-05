Tabac : la baisse du nombre de fumeurs s'est enrayée l'an dernier

Certains gestes et habitudes sont un peu plus présents ces derniers mois chez les fumeurs. La crise sanitaire et les périodes de confinement semblent avoir pesé sur la consommation de tabac. Du fait de la situation, certains ont même recommencé à fumer. L'année 2020 était très difficile pour tous. Pour certains, c'est un stress à gérer et une angoisse reportée sur la consommation de tabac. "On a fumé plus, on s'est beaucoup enfermé à la maison. Et c'était dépressif", confie une dame.