VIDÉO - Beluga XL, la baleine géante d'Airbus, a pris son premier envol

C'est avec un large sourire et un profil de mammifère marin que le premier Beluga XL a pris premier son envol, sous les applaudissements de milliers de salariés d'Airbus. Ils ont de quoi être fier, car avec ses 63 mètres de long et ses 60 mètres d'envergure, c'est le plus gros avion-cargo civil du monde.