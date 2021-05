Téléphériques : quel niveau de sécurité en France ?

Voici l'un des premiers téléphériques urbains au monde. Depuis 1934, il permet d'atteindre le sommet du Fort de la Bastille à Grenoble. Tous les ans, un contrôle technique global est réalisé. Il dure plusieurs semaines et semble rassurer pleinement les passagers. Ces fameuses bulles n'ont déraillé qu'à deux reprises. En 1976 et en 2014, à cause de fortes rafales de vent. Les passagers avaient alors dû être hélitroyé. Mais depuis qu'ils existent, les télépériphériques constituent l'un des transports publics les plus sûrs au monde, et pour cause, ils font l'objet d'une surveillance constante.