Téléphériques : quelles sont les règles de sécurité en France ?

Le premier téléphérique urbain a été implanté à Grenoble en 1934. Depuis, les accidents y sont rarissimes. Et malgré la chute d'une télécabine ce dimanche chez le voisin italien, les passagers français restent rassurés. "Avec l'accident d'hier, on pense aux risques, mais on se sent quand même en sécurité", affirme l'un d'eux, dans le reportage de TF1 en tête d'article. "Je pense qu'il y a plus de chances de voir les Iles Féroé gagner l'Euro de foot que d'avoir un accident", plaisante un autre.

Dans l'ensemble de l'Hexagone, les téléphériques restent en effet l'un des moyens de transports publics les plus sûrs. Ils font l'objet de contrôles journaliers par l'exploitant, grâce à un système informatique performant, mais aussi par le constructeur ainsi que par le ministère des Transports (toutes les 200 heures). "Tout est doublé, triplé, voire quadruplé pour certaines opérations de sécurité pour être sûr qu'il n'y ait jamais aucun problème", affirme Jean-Luc Boch, maire de la Plagne-Tarentaise (Savoie).