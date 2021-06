Téléphone au volant : en Moselle, les conducteurs pris sur le fait risqueront gros cet été

Alors que cette infraction n'entraînait jusqu'ici qu'un retrait de 3 points et une amende de 135 euros, elle aura bientôt pour conséquence la suspension du permis de conduire pendant six mois. Une mesure potentiellement allongée si des excès de vitesse ou une conduite en état d'ivresse sont également constatés. Afin de lutter contre l'usage du téléphone au volant, y compris par Bluetooth ou avec des oreillettes, la Moselle s'apprête en effet à renforcer les contrôles et les sanctions. "À partir de cet été, si je vois le cumul de deux infractions, usage du téléphone et emprunt de la voie centrale avec non-respect des distances de sécurité par exemple, le permis de conduire, je le garde", explique un policier à un contrevenant dans le reportage de TF1 en tête d'article.

L'automobiliste, pris sur le fait, admet sa faute. "Je roulais au milieu et j'ai pris une photo avec le téléphone", tente-t-il de se justifier. "C'est dangereux, ils ont raison. Si on me retire le permis, je serais vraiment embêté. Donc, je ne toucherai plus à mon téléphone."