Témoignage : le quotidien bouleversé de professionnels de la restauration après un an de fermeture

Depuis la fermeture de son établissement à Besançon, Patrice Forsans se dit heureux de retrouver sa fille. Cependant, une fois celle-ci en garde et sa femme au travail, il n'a plus rien à faire. Comme si sa journée était déjà terminée. Comme tous ses confrères de la restauration, il souffre. À force de ne plus voir personne, les questions existentielles tournent en boucle et finissent par saper son moral.