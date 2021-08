"On a foncé en voiture au milieu des flammes" : habitants et touristes racontent l'incendie du Var

Un autre touriste encore se rappelle avoir "ouvert les volets" de l'endroit où il résidait lundi. "Il y avait le feu partout autour de l'hôtel. Et on a juste eu le temps de faire nos valises et de les mettre dans le coffre. Puis on a foncé en voiture au milieu des flammes pour sortir du brasier", poursuit-il.

Un autre se souvient de la "panique" ressentie à l'approche des flammes. "Quand on voit arriver [le feu] très, très vite, on ne perd pas de temps : on prend les enfants, les animaux et on ne cherche pas à comprendre davantage", confie-t-il.

Une touriste explique aussi à l'AFP avoir "eu très peur". "On a pris le minimum, papiers, doudous, coussins, et on a fui. On est allé à l'inverse du feu et on a tenté de dormir dans notre voiture garée dans une ruelle de St Aygulf [près de Saint-Raphaël, ndlr]. Là, on attend le feu vert pour regagner le camping et finir nos vacances", complète-t-elle.

Parmi les touristes menacés par les flammes, certains séjournaient dans des campings autour de Grimaud, et ont été accueillis dans une salle des fêtes du village. L'une d'entre eux explique qu'alors que l'incendie se rapprochait, ils ont "vu tout le monde qui commençait à s'affoler". "On a vu le feu au-dessus des montagnes et on a préféré partir", se souvient une autre vacancière.

Pour les riverains, la peur s'ajoute aux dégâts matériels. C'est le cas de Gino Colanesi, propriétaire de ranch à Grimaud, Gino Colanesi. "On a réussi à intervenir sur les premières flammèches et on s'est retrouvés avec l'eau coupée. Donc on n'avait plus d'eau pour lutter et le feu est arrivé tellement vite qu'on a décidé d'abandonner", témoigne-t-il pour TF1. "On a tout fait de nos mains, on a tout construit au fil des années, donc c'est toute une histoire de famille qui part" en fumée, se désole-t-il.

Dans son malheur, le propriétaire des lieux a pu compter sur l'aide des bénévoles du ranch, qui sont venus lui prêter main forte dans la nuit pour évacuer les animaux, une cinquantaine de chevaux et de poneys, tous sauvés. "Il y a tout de suite eu un mouvement de solidarité, les gens sont venus avec leurs vans", raconte l'un des sauveurs. Et un autre de regretter : "On est revenu pour défendre le ranch, mais on n'a pas réussi, c'était trop tard".