Témoin d'un dépôt sauvage de déchets, un défenseur de l'environnement violemment agressé dans l'Hérault

Il est sur sa terrasse lorsqu'il voit passer un camion rempli de détritus. Christian Puech s'empresse alors d'aller filmer, quelques kilomètres plus loin, la benne se déverser en pleine nature. L'habitant de Montbazin (Hérault) tente de se faire discret mais se fait rapidement repérer puis frapper par le pollueur. "J'ai senti un choc sur la tempe avec une très grande violence, au point de me briser une partie du visage", confie l'homme au visage tuméfié sur TF1. "Je me suis retrouvé par terre. J'ai vu quelqu'un qui prenait la caméra. Ils m'ont laissé pour mort." Depuis, il est hospitalisé et compte de nombreuses fractures, dont deux au tibia.

Militant écologique depuis plus de 30 ans, ce n'est pas la première tentative d'intimidation dont il est victime. La dernière en date remonte à 2020. Alors qu'il se trouvait à proximité d'une autre décharge sauvage, il a été menacé de mort. Impossible toutefois de faire intervenir les forces de l'ordre. "La police veut des preuves", explique le président de l'association "Témoin au bout du monde". "Ils m'ont à chaque fois demandé si j'avais des photos, des vidéos. Mais les preuves nécessitent d'intervenir à chaud."