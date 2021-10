Tempête Alex : des cérémonies d'hommage aux victimes dans la vallée de la Roya

Le ciel était clément ce samedi matin au-dessus de la petite chapelle de Vievola et des habitants de la vallée de la Roya. Entre 400 et 500 personnes sont venues assister à la messe donnée en hommage aux 18 victimes de la tempête Alex. C'est un moment de recueillement rempli d'émotions. "On le doit à ceux qui ont disparu et à ceux qui ont tout perdu", lance un passant.