Tempête Alex : la lente reconstruction des vallées des Alpes-Maritimes sinistrées

Huit mois après la tempête, les sinistrés demandent aux assurances et à l'État d'intervenir rapidement. Ce lundi, Emmanuel Macron a promis 500 millions d'euros pour aider les vallées sinistrées. C'est beaucoup, mais le compte n'y est pas. "Il y a plus d'un milliard d'euros de travaux à réaliser. Ce que nous a donné le président, on le prend. C'est toujours mieux que rien… Et puis pour le reste, on verra", confie Ivan Mottet, maire de la ville.