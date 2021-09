Tempête Alex : les épaves de voitures disséminées dans la Roya hélitreuillées

L'objectif est de restaurer la rivière, largement défigurée par la crue du 2 octobre 2020, afin qu'elle retrouve son aspect naturel. Dans le village de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), on estime qu'entre 100 et 150 voitures ont été emportées. Certaines n'ont jamais été retrouvées. "On a espoir qu'on retrouve la rivière d'avant. On sait très bien qu'on ne l’aura pas exactement comme avant, mais on garde espoir de retrouver quand même un paysage agréable à regarder", confie un habitant.