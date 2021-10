Tempête Aurore : jusqu'à 250 000 foyers privés d'électricité

Depuis 17 heures mercredi soir, Christelle n'a plus d'électricité dans sa maison. "Il y a le micro-onde, le four, le frigo qui sont là, mais on ne les ouvre pas pour éviter de perdre le froid", explique-t-elle. Pas d'accès non plus à l'eau chaude. Heureusement, elle est raccordée au gaz pour faire chauffer l'eau.