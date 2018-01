VIDÉO - Tempête Eleanor : risque élevé d'avalanches, une partie des Alpes à l'arrêt

Les massifs du Mont-Blanc, du Beaufortin, de la Vanoise, de la Haute Tarentaise, de la Haute Maurienne, du Thabor, de Pelvoux et de Champsor ont été placés ce jeudi en alerte 5, le niveau maximal, en pleine vacances scolaires, a indiqué Météo-France, dans son dernier bulletin.





Après le passage de le tempête Eleanor, le risque d’avalanche est en effet jugé "très fort". Ce type d’événement "se produit environ tous les 3 à 4 hivers dans les Alpes du nord et centrales", explique l’institut météorologique. "On a tout le cocktail pour avoir des avalanches, des glissements de terrains et des crues", a quant à lui estimé un pompier de Haute-Savoie à l’AFP.