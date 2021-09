Tendance : la caravane fait son grand retour

Les caravanes sont en train de prendre leur revanche sur les camping-cars. Longtemps jugées beaucoup moins pratiques, elles vont vous faire changer d'avis avec ce reportage tourné au salon de la caravane qui se tient au Bourget jusqu'au 3 octobre prochain.

C'est la nouveauté de cette année 2021. En soixante secondes seulement, cette caravane dans la vidéo en tête de cet article se transforme. Elle se déploie dans la longueur grâce à des vérins électriques et à l'intérieur, tout s'ajuste. "L'intérêt, c'est d'avoir une toute petite caravane sur la route, facile à tracter, à stocker, et grande à l'arrivée, toute équipée avec une chambre isolée, une salle de bain et un salon qui fait également couchage", rassure Éric Beau, constructeur des caravanes "Beauer".

Toute l'info sur Le WE

Plus modernes et plus compactes, 7 647 caravanes neuves ont été vendues en 2020. C'est presque 12% de plus qu'en 2019. Un marché florissant qui n'est pas prêt de ralentir. "On a un portefeuille de commandes qui est plein ", souligne Edward Hoek, directeur commercial - Caravanes "Trigano VDL". Ce véhicule de loisirs a un autre atout pour séduire les acheteurs. Accessible dès 13 000 euros, il est plus économique qu'un camping-car ou un mobil-home.

Moins chère, elle présente aussi d'autres avantages. Elle est plus pratique. Et pour continuer à convaincre les futurs acheteurs, les constructeurs redoublent d'inventivité. Un lit coffre a, par exemple, été installé dans cette caravane de luxe. Un peu plus loin dans ce salon de la caravane au Bourget, c'est ce modèle rétro qui attire les visiteurs. L'autre grande nouveauté, c'est le retour de ces mini-caravanes, avec 3m², suffisant pour les prochaines vacances en famille.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.