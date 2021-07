Tendance : quelles vertus pour le jeûne ?

Faire le jeûne, c'est suivre un régime où seuls les bouillons et les tisanes sont autorisés. Les stages ne désemplissent pas. Mais que vaut cette technique de détoxification du corps ? Nous avons posé la question à des nutritionnistes.

Quand on fait un jeûne, on ne mange rien ou presque. Ce groupe de Parisiens tente l'expérience pour la première fois. Ils ont le ventre vide depuis trois jours. Jusque-là, tout le monde tient le coup. Au menu, ils ne disposent que des bouillons de patates douces. Personne n'est venu perdre des kilos. C'est paradoxal, mais les jeûneurs ne mangent pas pour se ressourcer. "On a beaucoup de personnes qui viennent pour des moments clés, des moments charnières de leur vie, des changements de vie. Quand on jeûne, on dit qu'il y a les idées, le mental qui vont se décanter. Ça va amener à une clairvoyance", explique Guillaume Charroin, organisateur de séjours détox "Clairière et canopée".

Jeûner vide peut-être la tête. L'impact se voit surtout sur le corps. Quand on cesse de manger plusieurs jours, il brûle les sucres puis les graisses. Plus dangereux, après une semaine, il mobilise les protéines pour nourrir le cerveau. Le jeûne permet-il alors de se purifier ? D'après le Dr Patrick Serog, médecin nutritionniste, "Notre corps se purifie tous les jours par le foie et les reins. Ce sont les deux organes qui nous sont attribués pour nous détoxifier. L'image que nous avons dans notre tête en faisant le jeûne (éliminer toutes les impuretés qui nous parasitent) est une illusion."

Le jeûne intermittent est une autre pratique de plus en plus répandue. Miguel le pratique depuis deux ans. Il peut manger sur une période de huit heures puis n'avalera rien pendant seize heures. En clair, il saute un repas. Le jeûne intermittent est plus facile à réaliser. Sur la durée, il peut même se révéler efficace selon le Dr Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste. Qu'importe le jeûne, le plus important reste de consulter son médecin pour s'assurer d'être en bonne santé avant de le pratiquer.

