Tendances : les influenceuses de la décoration d'intérieur

Sandra, 24 ans, est devenue accro aux tutos déco. Cette vendeuse de bijoux sur les marchés de Normandie profite de son temps libre pour décorer sa nouvelle maison. Les tutos déco sont devenus depuis un an son échappatoire à la morosité ambiante, des vidéos "Do It Yourself" ou "Faites-le vous-même" en français. Devant son écran, elle suit scrupuleusement la tutorielle d'une blogueuse déco, Séverine Jenny.