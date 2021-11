Tensions en Guadeloupe : qui sont les émeutiers ?

Les policiers guadeloupéens ont arrêté 38 d'entre eux dans la nuit de samedi à dimanche. Patrice Abdallah, secrétaire départemental Unité SGP FO, nous dit un peu plus sur leur profil. "Ceux qui sont interpellés sont le plus souvent des nouveaux délinquants. Donc, ce n'est pas forcément des jeunes délinquants qui sont connus de nos services", précise ce représentant syndical.

Pourquoi des jeunes jusque-là sans histoire en arrivent à de tels actes ? Ils n'ont pas voulu s'exprimer devant notre caméra, mais les manifestants qui les côtoient sur les barrages sont unanimes. La colère des jeunes dépasse largement le cadre sanitaire. Elle trouve sa racine dans le chômage et la pauvreté qui gangrène la Guadeloupe. La situation est très critique sur l'île. Un jeune sur trois est au chômage et plus d'un tiers des habitants vivent avec moins de 1010 euros par mois, un taux de pauvreté deux fois supérieur à la moyenne nationale française. À cela s'ajoutent d'autres problèmes, un manque d'eau potable et des sols pollués. En Guadeloupe, la colère sera difficile à apaiser.