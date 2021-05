Terrasses : pas encore ouvertes, déjà complètes !

Faire l’inventaire des tables et des chaises, tout dépoussiérer et surtout ne pas laisser une seule demande en attente. Car depuis l’annonce de la réouverture des terrasses, le téléphone de ce restaurateur est en surchauffe et ça lui fait beaucoup de bien. Greg Letienne, gérant de Estaminet au Soyeux à Lille (Nord), nous confie : “Pour la soirée de la réouverture, le 19, on a plus de 40% de réservation. On est encore à une dizaine de jours de la réouverture et on croise les doigts, j’espère qu’il fera 35 degrés et qu’on pourra siroter un bon verre en terrasse”.