Tests massifs : comment isoler les personnes positives ?

Les brigades Covisan d’Île-de-France sont mobilisées au domicile des malades du Covid-19. Ils les dépistent ou les prennent en charge dans leur mise à l'isolement. Ces équipes mobiles sont là pour rassurer des personnes parfois démunies face à la maladie. "On n'est pas là pour juste faire un test et partir. On est vraiment là pour les accompagner, les soutenir. Franchement, c'est une fierté de sortir de là et de se dire qu'on a pu aider et conseiller des personnes.