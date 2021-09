VIDÉO TF1/LCI - Intempéries dans le Gard : les images impressionnantes des inondations vues du ciel

Les dégâts sont impressionnants et l'intensité du phénomène "historique", selon Météo-France. De violents orages et des pluies records ont frappé le Gard ce mardi, où 800 pompiers sont toujours mobilisés. Placé en vigilance rouge entre 11h30 et 14h, le département a connu des précipitations exceptionnelles : 277 mm en trois heures à Saint-Dionisy, soit l’équivalent de trois mois de pluie. Météo-France a également relevé des rafales de vent allant jusqu'à 105 km/h et de "gros grêlons".

De nombreuses routes et ponts ont été coupés, les trains ont été bloqués. Sur l'autoroute A9, axe majeur reliant la vallée du Rhône, la région marseillaise et l'Italie à l'Espagne, a été fermée plusieurs heures. Elle a été rouverte vers 19h, mais uniquement dans le sens Montpellier-Orange. Sur l'A9, "environ 30 personnes ont été mises en sécurité par des moyens aériens et terrestre", tandis qu'à Aigues-Vives "10 personnes ont été hélitreuillées", ont précisé les pompiers.

Si aucune victime, excepté un "blessé léger" frappé par la foudre, n'a été signalée dans le Gard par les autorités, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué ce mardi soir après s'être rendu sur place que plusieurs personnes restaient portées disparues. L'une d'elles, en particulier, est particulièrement recherchée.