Maman empêchée d’allaiter son bébé à Disneyland Paris : que dit (ou pas) la loi ?

"Nous regrettons profondément cette situation et présentons de nouveau nos sincères excuses à la maman concernée. La demande qui lui a été faite n’est pas en phase avec notre règlement intérieur et nos valeurs". Disneyland Paris veut clarifier la situation après que des employés du parc ont demandé samedi 3 juillet à une jeune femme d'arrêter d'allaiter en public pour ne pas gêner les autres clients.

Son récit n'est pas le seul du genre. En mai dernier, une jeune femme avait été giflée pour avoir allaité dans une file d'attente son bébé de six mois, suscitant de nombreux mots de soutien et des appels à l'allaitement libre sur les réseaux sociaux. Des mamans, interrogées par le 20H de TF1, se montrent elles-aussi agacées par ce nouveau témoignage. "Le bébé, il a faim, tout simplement. Des histoires comme ça ne devraient pas exister", réagit l'une d'elle. "On n'empêcherait pas une maman de donner un biberon donc je ne vois pas pourquoi on fait une différence avec l'allaitement", enchaîne une autre mère de famille.

Une jeune femme, d'origine biélorusse, reconnaît, elle, que dans sa culture slave, les femmes sont plutôt pudiques, "donc ce n'est pas quelque chose qui se fait", admet-elle, tout en reconnaissant qu'"après avoir été choquée de voir des mères allaiter en public, elle comprend la nécessité de le faire".