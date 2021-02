Roland, 88 ans, privé de sa maison par des occupants illégaux

Roland Leutard est un octogénaire désabusé. Depuis plusieurs mois, il ne cesse de vouloir récupérer ni plus ni moins que sa maison, squattée depuis septembre 2020. Une belle bâtisse des faubourgs de Toulouse où l'accueil y est aujourd'hui glacial.

"Partez ! Barre-toi !", peut-on entendre lorsqu'on s'approche d'un peu trop près des lieux. Les occupants se cachent et se barricadent. Cette maison de 1934, c'est toute la vie de Roland, mais il ne peut même plus y entrer. "Il y a tout, et je n'ose pas y aller. Comment ils vont me recevoir?", s'interroge l'octogénaire.