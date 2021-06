Tourisme : le littoral affiche complet

La principale explication est que, avec moins de voyage à l'étranger, les Français restent davantage dans le pays. Dans l'établissement Golf hôtel de La Grande-Motte, ils représentent 98% de la clientèle contre 80% habituellement. Et certains comptent bien se la couler douce le plus longtemps possible cette année 2021. En effet, les séjours sont au moins 30% ou 40% plus longs que l'année dernière.