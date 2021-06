Tourisme : la ruée des Français aux Canaries

Ils se sont évadés de la France et de ses restrictions sanitaires : dans les Canaries, en Espagne, les touristes français ont décidé de poser leurs valises pour quelques jours de vacances. Soleil, 20° dès 10 h du matin en ce moment, palmiers, plages, l’île a tout pour séduire. D’autant que les Canaries comptent parmi les régions au plus faible taux de contamination d’Europe et du monde. Pour s’y rendre, seul un test PCR suffit.

Dîner ou prendre un verre en terrasse et même à l’intérieur des restaurants y est autorisé avec une jauge d’un tiers de leur capacité. Les cinémas, théâtres et salles de concert ont réouvert ainsi que les monuments, musées et salles d’exposition. Cette liberté retrouvée attire. Les touristes peuvent ici apprécier une vie nocturne autorisée jusqu’à minuit. "On voulait un lieu où on pouvait aller au restaurant ou dans les bars et ici, il n’y a pas de restrictions donc on s’est dit 'direction les Canaries' ", déclare un couple qui se balade sur la digue.

Aux yeux de deux autres amoureux rencontrés devant une petite boutique de souvenirs, le coût de la vie y est plus que raisonnable. "On a trouvé une villa à 100 euros par nuit, on est quatre dedans, elle fait 200 mètres carrés avec piscine, ce n’est pas cher", affirme la jeune femme. Et puis il y a les plages sur lesquelles on croise de nombreux compatriotes comme ces deux amies venues de Belfort qui sont attablées à la terrasse d’un bar au bord de la mer. "On est venues ici parce qu’on a le soleil et qu’on peut bronzer et se reposer après avoir été confinées pendant presque un an", "C’est totalement dépaysant, ça nous fait quand même du bien de voir un autre paysage, c’est plus relaxant, ça nous change beaucoup", ont-elles témoigné.